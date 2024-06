Joe Bidens Last-Minute-Angebot an illegale Einwanderer: Einbürgerung!

Weil Joe Biden damit im Kern auf restriktive Maßnahmen aus der Zeit seines Vorgängers Donald Trump zurückgriff, als Grenzanlagen massiv erweitert und Hunderttausende Asylsuchende abgewiesen wurden, bekam der 81-Jährige es zuletzt mit lautem Widerstand aus dem linken Flügel der demokratischen Partei zu tun.

"Hispanics" könnten bei der Präsidentschaftswahl entscheidend sein

Das nachholende Legalisierungsprogramm soll nach Angaben von demokratischen Kongressabgeordneten in Washington zum einen den „Protest in den eigenen Reihen dämpfen”. Zum anderen wolle sich Biden mit der „humanitären Maßnahme, die auf gesundem Menschenverstand beruht”, eindeutig von Donald Trump abgrenzen. Der 78-Jährige droht offen damit, mehr als zehn Millionen Undokumentierte abzuschieben, wenn er im 2025 ins Weiße Haus einziehen sollte.

Bidens Angebot zielt klar auf die wachsend wichtiger werdende Gruppe der "Hispanics", also spanischsprachigen Wähler. Anders als 2020 zeigten Umfragen zuletzt, dass der Demokrat in diesem Segment deutlich Feder gelassen hat. Was sich in umkämpften Bundesstaaten wie Arizona und Nevada am 5. November entscheidend auf seine Wiederwahl-Chancen auswirken könnte.