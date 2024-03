Italien will Palästinenser (36) nicht an Israel ausliefern

Der 36-jährige Mann ist einer von drei Palästinensern, die kürzlich in Mittelitalien festgenommen wurden, weil sie Anschläge in einem nicht näher bezeichneten Land geplant haben sollen.

Israel beantragte die Auslieferung von einem der drei Festgenommenen. Sein Anwalt wies jedoch den Antrag zurück und legte dem Gericht Berichte von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch über die Haftbedingungen von Palästinensern in israelischen Gefängnissen vor. In einem schriftlichen Urteil stellte sich ein Tribunal aus drei Richtern in der mittelitalienischen Stadt L'Aquila auf die Seite der Verteidigung und erklärte, dass dem Inhaftierten in Israel eine Behandlung drohe, die eine Verletzung der Menschenrechte darstellen würde, wenn dem Auslieferungsantrag stattgegeben werden sollte.