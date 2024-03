Hilfsgüter für Gaza: Erstes Schiff verließ Zypern

© REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Die "Open Arms" stach mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Larnaka aus in See. Der Transport ist ein Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll.