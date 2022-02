Italien lehnt Referendum über Sterbehilfe trotz 750.000 Unterschriften ab

Nachdem das italienische Verfassungsgericht am Dienstagabend einen Antrag auf ein Referendum zur Legalisierung der Sterbehilfe abgelehnt hat, wird in Italien heftig diskutiert: Aktivistengruppen zeigten sich über das Gerichtsurteil tief enttäuscht und kündigten weitere Initiativen zur Legalisierung der Sterbehilfe an. Die Politik ist gespalten.

Das Gericht erklärte, dass das vorgeschlagene Referendum nicht den verfassungsmäßig garantierten "Mindestschutz des menschlichen Lebens im Allgemeinen, insbesondere im Hinblick auf schwache und verletzliche Personen" gewährleiste. Die Befürworter des Rechts auf Sterbehilfe hatten im vergangenen August 750.000 Unterschriften gesammelt, um die Volksabstimmung zu erzwingen.

Nach geltendem italienischen Recht kann jeder, der einer anderen Person hilft, Suizid zu begehen, mit einer Haftstrafe zwischen fünf und zwölf Jahren bestraft werden. Bestimmte Personen, die durch medizinische "Behandlungen am Leben erhalten werden" und "an einer irreversiblen Erkrankung leiden, die körperliches und psychisches Leid verursacht, das sie als unerträglich empfinden", sind davon aber ausgenommen.