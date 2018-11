Das Fundament wackelt: Ist Demokratie noch das Maß aller Dinge?

Natürlich habe die wachsende soziale Kluft in den Gesellschaften diese Gruppen größer und lauter und werden lassen. Doch diese Ungleichheit allein würde die Demokratie verkraften. Die Finanzkrise 2008 und die Entstehung einer Parallelgesellschaft der Finanzwirtschaft habe bei vielen Menschen das Gefühl erzeugt, dass rechtsstaatliche Spielregeln für manche ohnehin nicht mehr gelten würden: „Sie fühlen sich von den Entscheidungen ausgeschlossen, machtlos. Das wird dann wirklich zum Problem für die Demokratie.“ Diese Gruppe, in der Männer klar in der Überzahl seien, sei von einem gemeinsamen Grundgefühl geprägt:„Sie kommen mit einer wirtschaftlich, aber auch kulturell globalisierten Welt nicht mehr zurecht, empfinden auch die Freiheiten, die diese Gesellschaft bietet, als Überanstrengung.“

Haben die westlichen Gesellschaften also ihre Bürger überfordert, mit der Migration etwa und dem Multikulturalismus? Leggewie bestreit das vehement: „Die Integration haben unsere Gesellschaften im großen und ganzen gut bewältigt. Da werden Einzelfälle übergroß dargestellt.“ Natürlich würde das alles ständig Konflikte erzeugen, aber „genau diese Konflikte sind es, die eine Gesellschaft am Leben erhalten, die sie im Endeffekt voranbringen.“ Für den Politologen ist das die derzeit zu gering geschätzte und zu wenig gelebte Qualität der Demokratie: „Diese Konflikte sind nur in einer Demokratie möglich – und das macht sie autoritären Systemen überlegen.“

Wer in China nur die kommunistische Machtmaschine betrachte, würde übersehen, dass die chinesische Gesellschaft heute offener und pluraler sei als zu Beginn des kapitalistischen Wirtschaftswunders. Das Xi Jinping jetzt versuche, die Zügel anzuziehen, sieht der Politologe als Zeichen, dass die Partei Angst vor der eigenen Schwäche habe. Staaten wie Taiwan und Südkorea hätten ihren wirtschaftlichen Erfolgskurs nur fortsetzen können, weil sie demokratisch wurden.

Europas Demokratien, so Leggewies Empfehlung, sollten sich ihrer Stärke bewusst sein. Statt eine Abwehrschlacht gegen Nationalisten zu führen, müsse die EU zusammenwachsen, vertieft werden. Die europäischen Gesellschaften müssten sich trauen, multikultureller, pluraler zu werden, statt sich in die 1960er zurückzuwünschen. „Die Demokratie“, so Leggewie, „leidet nicht am Pluralismus, sondern am Egoismus der Bürger.“