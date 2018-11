Israels Verteidigungsminister Lieberman tritt zurück

Nicht ganz überraschend, aber doch schnell und schnörkellos verkündete Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman heute, Mittwoch, seinen Rücktritt. Aus Protest gegen den Waffenstillstand mit der im Gaza-Streifen herrschenden militant islamistischen Hamas-Bewegung, der am Dienstag in Kraft trat. Die Hamas feierte am Mittwoch in Gaza die Einstellung der Kämpfe als Sieg. In Israel führte das Übereinkommen mit der Hamas zum Rücktritt des zuständigen Ministers. Was nicht das sofortige, wohl aber das baldige Ende der rechten Regierung, sein kann. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für Israels Premier Benjamin Netanyahu.

„Ich sehe diese Regelung mit der Hamas als Kapitulation vor dem Terror“, erklärte Lieberman seinen Schritt. Er sei auch gegen die Barauszahlung von 15 Millionen Dollar aus Katar an die Hamas gewesen, die vor zehn Tagen über Israel nach Gaza liefen. Weil die Palästinensische Autonomieregierung die Überweisung an die verfeindete Hamas verweigerte. Niemand, so Lieberman, habe wirklich Kontrolle über diese Gelder. „Sie fließen in die Aufrüstung der Hamas und nicht auf die Gehaltskonten der Beamten des Öffentlichen Dienstes.“