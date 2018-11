Palästinensergruppen verkünden Feuerpause mit Israel

In Israel suchten zehntausende Menschen in Schutzräumen Zuflucht. Ein palästinensischer Arbeiter aus dem besetzten Westjordanland wurde getötet, als eine Rakete ein Gebäude in der israelischen Stadt Ashkelon traf.

Israel flog schwere Luftangriffe auf den Gazastreifen, die unter anderem auf den TV-Sender Al-Aqsa der Hamas sowie das Hauptquartier für innere Sicherheit zielten. Nach Armeeangaben wurden rund 160 Ziele getroffen. Bei mindestens fünf der Toten handelte es sich nach Palästinenserangaben um Mitglieder verschiedener militanter Gruppen.

Gewalteskalation

Die Gewalteskalation drohte, sich zu einem neuen Krieg auszuweiten. Die Zusammenstöße waren die schwersten seit dem Gazakrieg von 2014. Der UNO-Sondergesandte Nickolay Mladenov, der sich seit Monaten um einen Waffenstillstand unter Vermittlung Ägyptens bemüht, sprach von einer "äußerst gefährlichen Eskalation". Alle Seiten seien aufgefordert, Zurückhaltung zu üben.