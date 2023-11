Israel korrigiert Zahl der Toten durch Hamas-Angriff auf 1.200

Die israelische Regierung hat ihre Angaben zur Zahl der beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober getöteten Menschen nach unten korrigiert. Bei dem Angriff seien etwa 1.200 Menschen in Israel getötet worden, nicht 1.400 wie bisher vermutet, sagte Außenministeriumssprecher Lior Haiat am Freitag. Bei vielen der nach dem Angriff gefundenen und zunächst nicht identifizierten Leichen handle es sich offenbar um die von Hamas-Kämpfern, erklärte Haiat zur Begründung.

Eine Explosion am Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist indes nach Darstellung der israelischen Streitkräfte (IDF) auf eine Rakete zurückzuführen, die Extremistengruppen von innerhalb des Palästinenser-Gebietes abgefeuert hatten. Das Ziel der Rakete seien israelische Soldaten auf einem Einsatz in der Umgebung gewesen. Laut der radikalislamischen Hamas wurden bei der Explosion 13 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

In das Krankenhaus wurden nach Angaben seines Direktors "nach dem Beschuss einer Schule etwa 50 Tote" gebracht worden. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Angaben zunächst nicht verifizieren. Das Medienbüro der von der radikalislamischen Hamas beherrschten Regierung im Gazastreifen erklärte seinerseits, dass Israel "viele Panzer in etwa 200 Meter Entfernung von der Al-Burak-Schule positioniert" habe. Zudem seien in dem Stadtviertel Al-Nasr, in dem die Schule liegt, vier Krankenhäuser eingekreist worden.

Die israelische Armee hatte am Donnerstag heftige Kämpfe in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses gemeldet und angegeben, "mehr als 50 Terroristen" getötet und Tunneleingänge, Werkstätten für Panzerabwehrraketen und Luftabwehrstellungen zerstört zu haben. Unter den getöteten Terroristen seien auch am Massaker in Israel beteiligte Personen, teilte das Militär am Freitag mit. Israel hatte der Hamas wiederholt vorgeworfen, insbesondere das Al-Shifa-Krankenhaus als Versteck für ihre Kämpfer und zur Koordination ihrer Angriffe zu nutzen, was die Palästinenserorganisation bestreitet.