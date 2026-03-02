Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten nimmt immer dramatischere Ausmaße an, in der Nacht zum Montag kam es zu einer brandgefährlichen Ausweitung der Kampfzone: Die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah feuerte aus Solidarität mit Teheran aus dem Südlibanon heraus Raketen Richtung Israel. Die dortigen Streitkräfte fingen laut eigenen Angaben ein Geschoß ab, andere landeten auf offenem Gelände.

Und der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Kampfjets stiegen auf und griffen mutmaßliche Stellungen der Hisbollah im ganzen Zedernstaat an. Auch aus deren Hochburg im Süden der Hauptstadt Beirut wurden schwere Explosionen gemeldet. „Jeder Feind, der unsere Sicherheit bedroht, wird einen hohen Preis bezahlen. Wir müssen uns aber auf viele Tage langwieriger Kämpfe einstellen“, betonte der israelische Generalstabschef Eyal Zamir.

Zuvor gab es wieder Luftalarm in Israel, weil sich Geschoße aus dem Iran genähert hatten. Allein am Sonntag starben bei solchen Attacken neun Israelis.