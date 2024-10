Arbeitsverbot für UNRWA: Israel stellt sich selbst ins Abseits

Versetzen sie Israel doch unweigerlich in ein Dilemma : Im besten Fall drohen überflüssige, aber schwerwiegende Verwaltungsprobleme im Westjordanland und im Gazastreifen . Im schlimmsten Fall der vollständige Zusammenbruch des Alltags in den Flüchtlingslagern der von Israel besetzten Gebiete. Nicht wie bereits jetzt im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland.

Gegen den Widerstand der USA und aller westlichen Staaten verabschiedete Israels Parlament am Montag zwei Gesetze, die praktisch ein Arbeitsverbot für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zum Ziel haben. In der Knesset fanden sich bis auf zehn arabische Abgeordnete keine Verteidiger für die UN-Organisation. Die linken Kräfte der Opposition enthielten sich der Stimme. Von links bis rechts gehört Israel seit Jahren zu den schärfsten Kritikern der UNRWA . Nur: Israel gehört seit Jahrzehnten auch zu ihren Nutznießern .

Wodurch Israel sich weltweit isolieren würde und in eine Paria-Rolle zu rutschen droht. Ein Status, den Israel innerhalb der meisten UN-Organisationen bereits einnimmt. Nur ein Beispiel für drohende Konsequenzen: Auch das amerikanische Gesetz verbietet den Export von Waffen in Länder, die humanitäre Hilfsleistungen an die Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten verbieten. Wer soll das bezahlen? Noch sind die Auswirkungen dieser Gesetzgebung nicht ganz abzuschätzen. Israels Verwaltungskräfte vor Ort im Gazastreifen und in den Palästinensergebieten, sprich Israels Sicherheitskräfte, werden alles Mögliche tun, die Auswirkungen auf ein Minimum zu beschränken. So könnte Israels Militärverwaltung die in den besetzten Gebieten beschränkte Gültigkeit israelischen Rechts nutzen, Sperren und Verbote außerhalb des israelischen Staatsgebietes auf ein Mindestmaß zu halten. Denn wer soll das bezahlen, wenn die UNRWA es nicht mehr darf? Allein die Belieferung des Gazastreifens mit Nahrungsmitteln erfordern derzeit 5 Milliarden Euro im Jahr. Unkosten für die medizinische Versorgung und Sozialleistungen kämen noch hinzu. Unkosten zur Versorgung von palästinensischen Flüchtlingen, mit deren Übernahme durch die jetzige Regierung Israels kaum zu rechnen ist. In der geben extremistische Kräfte den Ton an.

Israels Militärverwaltung COGAT zieht im Selbstbild die Bezeichnung "Zivilverwaltung" vor. Doch ist sie heilfroh, dass UNRWA und seit 1996 auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ihr die zivilen Aufgaben weitgehend abnehmen. Gelingt ihr nicht die Verhinderung des sich abzeichnenden Chaos, droht noch ein weiteres Problem: Die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen mit der PA wäre gefährdet. Und damit ein wichtiger Teil im Kampf gegen Terrorzellen. UNRWA-Sitz soll abgerissen werden Auch die Jerusalemer Stadtverwaltung, in der sich das einzige palästinensische Flüchtlingslager auf israelischem Hoheitsgebiet befindet, wird die Ausweitung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Verpflichtungen nicht bejubeln. Schon jetzt hat sie in den arabischen Vierteln der Stadt Probleme, diesen nachzukommen. Im Flüchtlingslager Schuafat ist dieser Versorgungsengpass noch spürbarer als andernorts. Eine simple Übernahme der UNRWA-Einrichtungen dürfte sich nicht leicht bis hin zu unmöglich gestalten. Auch wenn die extremistischen Minister in der Regierung sich das genau so vorstellen. Noch vor der neuen Gesetzgebung legte Israels Bodenbehörde Baupläne auf den Tisch: Demnach soll ein UNRWA-Sitz in Jerusalem zugunsten neuen Wohnraums abgerissen werden.