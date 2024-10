Hisbollah ernennt Vize-Chef Naim Qassem zum neuen Anführer

Nasrallah stand von 1992 bis zu seinem gewaltsamen Tod am 27. September an der Spitze der Hisbollah. Er wurde bei einem israelischen Luftangriff auf einen im Süden gelegenen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet.

Vier Wochen nach der Tötung ihres Anführers Hassan Nasrallah hat die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon einen Nachfolger ernannt. Neuer Generalsekretär werde der bisherige Vize-Chef Naim Qassem , teilte die Schiiten-Miliz am Dienstag mit.

Der Shura-Rat habe sich auf die Wahl Qassems für den Posten entsprechend dem "anerkannten Verfahren für die Wahl des Generalsekretärs" geeinigt, teilte die Hisbollah mit. Qassem führe nun die Miliz und den Islamischen Widerstand in "edler Mission" an. Die Miliz kündigte an, die bisherigen Ziele unter dem neuen Anführer weiterzuverfolgen "bis zum Sieg". Qassem hatte seit Nasrallahs Tod mehrfach Reden gehalten, die im Fernsehen übertragen wurden. Wo er sich aktuell aufhält, ist unklar.

Nach Nasrallahs Tod Ende September galt vor allem Hashem Safieddine, Chef des Hisbollah-Exekutivrats, als sein designierter Nachfolger. Vergangene Woche hatte die Miliz aber bestätigt, dass dieser schon Wochen zuvor bei einem Angriff auf das Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes nahe Beirut getötet worden war.