Nach Schlag gegen Iran: Hoffnungsschimmer für die israelischen Geiseln?

„Krieg ohne Kompass“

Auch in Richtung Regierung übte er einmal mehr Kritik: „Die derzeitige Situation, in der wir ohne gültigen Kompass und ohne aktualisierte Kriegsziele operieren, schadet der Führung des Feldzugs und den Entscheidungen des Kabinetts“, schrieb er in einem Brief an den Premierminister. Tatsächlich könnten sich dieser Tage die Weichen neu stellen: Während Barnea in Katar mit CIA-Chef William Burns sowie Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani verhandelt, dürften die Mullahs im Iran darüber beraten, ob sie auf den israelischen Vergeltungsschlag am Samstag ihrerseits erneut zurückschlagen wollen.