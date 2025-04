Israel und die Türkei steuern auf Konfrontation in Syrien zu

Auch für Ankara geht es um die eigene Sicherheit: In einem halbwegs stabilen Syrien könnte man die Hunderttausenden syrischen Flüchtlinge wieder ansiedeln. Eine Luftwaffenbasis im Zentrum des Landes würde Operationen gegen die kurdisch dominierten „Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF)“ erleichtern. Im Bürgerkrieg von der Türkei unterstützte Milizen sollen in die syrische Armee integriert werden, einige Kommandanten hohe Posten in den Streitkräften bekommen. Bei Gesprächen in Jordanien sprachen beide Parteien über ein gemeinsames Operationszentrum in Syrien.