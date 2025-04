Türkei-Proteste: Warum jetzt Schokolade und Kaffee boykottiert werden

„Das ist wegen des Boykotts“, sagt ein Kellner zwischen verwaisten Tischen. Als der KURIER die Filiale betritt, hat sich auf zwei Stockwerken der ansonsten so beliebten Rösterei nur eine Gruppe Touristen verirrt. „Es ist verrückt. Ich habe noch nie erlebt, dass wir so wenig zu tun haben", sagt der Kellner.

"Natürlich versuchen wir, das umzusetzen", sagt eine junge Frau am Rande einer Massendemonstration am Mittwoch zum KURIER. Sie selbst gehe nur noch zur US-Kaffeerösterei Starbucks, auch wenn die deutlich teurer ist: "Das ist es wert, wenn es hilft, die Leute einzuschüchtern, die Erdoğan nahestehen."

Werden Polizisten angewiesen, zu Espressolab zu gehen?

Espressolab ist vor allem in den Sozialen Medien zum Sinnbild der Boykott-Bewegung geworden. Die Kette erlebt seit Tagen einen regelrechten Shitstorm, am Freitag lag sie sogar auf Platz eins der X-Trends (ehem. Twitter), war also der meistgesuchte Begriff auf der Plattform.

Das liegt zum einen am verzweifelten Statement, mit dem der Konzern am Dienstag versuchte, an den Patriotismus der Türken zu appellieren: „In der von globalen Giganten dominierten Kaffeebranche sind wir ein Unternehmen, das in 15 Ländern die türkische Fahne hisst", heißt es darin. "Das ist auch ein Erfolg der Türkei.“