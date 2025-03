Hunderttausende fordern auf Istanbuls bisher größter Demo: "Tayyip, tritt zurück!"

Am Donnerstag bekam der BBC-Journalist Mark Lowen in seinem Hotel Besuch von der Polizei, wurde wegen seiner Berichterstattung abgeschoben. Tags darauf erwischte es den schwedischen Kollegen Kaj Medin , er sitzt noch in Untersuchungshaft.

Angesichts dessen geht die Sorge um, dass die Massenproteste bald abebben könnten. Vor allem Studenten machen dafür ausgerechnet die CHP verantwortlich: Nachdem eine Woche lang täglich Zehntausende vor dem Rathaus demonstriert hatten, hat die Partei die dortigen Proteste am Dienstag für beendet erklärt. Die Stadtverwaltung müsse ihrer normalen Arbeit wieder nachgehen können, so die Erklärung.

Die Hoffnung, dass das gelingen kann, keimt in Maltepe erstmals seit Tagen wieder auf. Offiziell hat die CHP das Event als Wahlkampfauftakt für die Präsidentenwahl 2028 angemeldet, deshalb fällt sie nicht unter das Versammlungsverbot.

So soll es wöchentlich weitergehen, auch wenn der Spitzenkandidat, Ekrem İmamoğlu, noch im Gefängnis sitzt. Am Samstag wendet er sich in einem Brief an das Volk, seine Frau Dilek verliest ihn: „Ich habe keine Angst, weil die Nation vereint ist. Sie ist vereint gegen den Unterdrücker.“