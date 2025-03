Wie man eine Demokratie demontiert - und Europa dabei zusieht

So sehr der EU-Beitrittskandidat Türkei die Prinzipien von Demokratie, Freiheit und Pluralität verletzt, so sehr wissen die empörten EU-Regierungschefs auch, dass Europa auf die Türkei als Partner nicht verzichten kann. Erst recht nicht in Zeiten, wo US-Präsident Trump den Europäern in puncto Sicherheit zunehmend die kalte Schulter zeigt.

Abhalten einer weiteren Flüchtlingswelle? Mögliche Friedenstruppen für die Ukraine? – Alles nicht machbar ohne das Wohlwollen der Türkei, der nach den USA zweitstärksten Militärmacht in der NATO.

Europa braucht die Türkei heute mehr denn je, zumal sich der Kontinent geostrategisch gegen Russland aufzustellen versucht. Wirtschaftlichen Druck gegen Ankara wird es daher ebenso wenig geben wie das endgültige Aus der türkischen EU-Beitrittsgespräche.

Und Warnungen aus den USA? Fehlanzeige: Es ist das Amerika Donald Trumps, das Autokraten in aller Welt glauben lässt, sie könnten sich alles erlauben.