Als Teenager zum IS gereist: Prozess gegen Wienerin Evelyn

Vor rund zehn Jahren reiste Evelyn T. nach Syrien. Erst Anfang März wurde die mittlerweile 26-jährige Wienerin mit ihrem Sohn zurückgeholt, kam sofort in Untersuchungshaft. Und nun geht es Schlag auf Schlag: Schon kommende Woche findet der Prozess gegen die junge Frau im Landesgericht für Strafsachen in Wien statt.

Heimlich geheiratet

Kehrt man ganz an den Anfang zurück, ist die Geschichte von Evelyn die eines verliebten Teenager-Mädchens. 2015 lernte sie einen Burschen mit afghanischen Wurzeln kennen. Dieser reiste zum IS. Evelyn wollte ihm folgen, nahm den Reisepass ihrer älteren Schwester. Zwei Monate später fanden sie die Eltern in Istanbul. Erst da erfuhr die Familie, dass die Tochter den Burschen geheiratet hatte. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten: Der Bursche gehört einer Großfamilie an, die in Österreich als brandgefährlich und hochgradig radikalisiert gilt.