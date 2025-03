Massaker in Syrien: Die Terroristen der HTS erinnern an den IS

Männer, die gefesselt am Straßenrand liegen, ehe sie einer nach dem anderen erschossen werden; Massaker an Frauen, Kindern, Menschen die anderen Glaubens sind. Syrien erlebte in den vergangenen Tagen eine Orgie der Gewalt, die an die unmenschlichen Exzesse der Terrormiliz „Islamischer Staat (IS)“ erinnert. Vor allem, da die Ermordungen live gestreamt, gefilmt und im Internet geteilt wurden. Mehr als 1.000 Menschen sollen von den Kämpfern der syrischen Übergangsregierung niedergemetzelt worden sein. Zuvor war die seit Monaten angespannte Lage in der syrischen Provinz Latakia eskaliert.