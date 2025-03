Blutigste Nacht seit Assad-Sturz: Versinkt Syrien wieder im Chaos?

Vor allem in der Provinz Latakia ist das nicht gelungen – dort bilden die Alawiten eine große Gruppe, die unter Assad wichtige Regierungsämter innehatten. Und von denen viele als brutale Schergen des Regimes galten. Zehntausende Regimegegner wurden damals gefoltert, waren jahrelang unter unwürdigen Bedingungen eingekerkert – ein guter Teil willkürlich. In den vergangenen Monaten häuften sich jedoch auch die oftmals willkürlichen Erschießungen und Entführungen von Alawiten durch Kämpfer der neuen Regierung.

Koordinierte Aktion

Am Donnerstag eskalierte die Situation: Ehemalige Assad-Kämpfer legten einer HTS-Patrouille einen Hinterhalt, eröffneten das Feuer. Kurz darauf griffen Alawiten in der gesamten Region zu den Waffen, beschossen Checkpoints, griffen Polizeistationen an. Es soll sich um eine koordinierte Aktion, angeführt von ehemaligen Offizieren aus Assads Spezialeinsatzkräften handeln. In Sozialen Medien erklärten sie rasch, große Teile der Region in Besitz genommen zu haben – offenbar der Versuch, den raschen Vorstoß der HTS vom Dezember zu wiederholen. Mit fatalem Ausgang.