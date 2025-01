Lynchjustiz, Kämpfe und IS-Anschläge in Syrien

Die Hinrichtung ist nicht der einzige Fall von Lynchjustiz in Syrien, dessen neue Machthaber nach dem Sturz des Assad-Regimes „Gerechtigkeit für alle“ versprochen hatten.

Am Mittwoch ermordeten ausländische Kämpfer der HTS drei Bauern in der Provinz Latakia. Zehntausende Islamisten, vor allem aus Zentralasien, kämpfen seit Jahren für die HTS und ihre zahlreichen Untergruppen. Einige von ihnen können dem verhältnismäßig liberalen Kurs, den Jolanis zumindest international anschlägt, nicht viel abgewinnen. In Latakia wird regelmäßig Jagd auf Alawiten gemacht, die während der Assad-Zeit massiv profitiert hatten – und von denen nicht wenige im Sicherheits- und Geheimdienstapparat waren.

Trotz aller Verurteilungen Jolanis gegenüber willkürlichen Racheakten und dem Versprechen, Minderheiten in Syrien zu schützen, gelingt es offensichtlich nicht, die einander seit Jahrzehnten verfeindeten Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren.