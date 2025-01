Russischer Rückzug aus Syrien, dafür Expansion in Libyen?

Russische Unterstützung für General Haftar

Russlands Mitmischen in Libyen ist nicht neu: Seit Jahren unterstützt Moskau den libyschen General Chalifa Haftar. Seit 2014 ist das Mittelmeerland in zwei Teile gespalten, wobei sich die Regierungen im Osten und Westen des Landes gegenüberstehen. Die von den Vereinten Nationen und vor allem von der Türkei unterstützte „Regierung der Nationalen Einheit (GNU)“ befindet sich im Westen des Landes; ihre Konkurrentin, das Repräsentantenhaus, angeführt von Haftar und unterstützt von Russland, ist im Osten, in Tobruk, ansässig.

In den vergangenen zehn Jahren hatten beide Seiten versucht, die Kontrolle zu erlangen. Der Konflikt ist festgefahren, was zu einer wackeligen Sicherheitslage führt. So hat es kaum Auswirkungen, wenn der libysche Premier in der Hauptstadt Tripolis seinen Unmut über die Präsenz der Russen kundtut. „Niemand, der auch nur einen wenig Patriotismus besitzt, möchte, dass eine ausländische Macht ankommt und ihre Hegemonie und Autorität über das Land und die Menschen ausübt“, sagte er. Wohlwissend, dass es vor allem türkische und syrische Söldner waren, die den letzten Vorstoß Haftars vereitelten.