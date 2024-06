Wackelt Netanjahu? Von Minister gestelltes Ultimatum läuft morgen ab

"Die innenpolitische Situation in Israel ist schon länger angespannt, vor allem weil die ausgerufenen Kriegsziele nahezu unerreichbar sind", meint der Politologe Peter Lintl von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. "Die Verhandlungen zur Befreiung der Geiseln sind schon länger ohne nennenswerten Fortschritt, und immer häufiger tauchen Berichte von Geiseln auf, die umgekommen sind."

Trotzdem pochen die Ultrarechten weiterhin darauf, bis zur vollständigen Zerschlagung der Hamas weiterkämpfen zu wollen. Eben deshalb sei Oppositionsführer Benny Gantz dem Kriegskabinett beigetreten, so Lintl, "um die Macht der radikalen Rechten bei Kriegsentscheidungen einzuschränken". Sollte Gantz am Samstag also tatsächlich seinen Ministerposten aufgeben, "würde das den Einfluss der Rechten um Ben-Gvir weiter stärken".

Bidens Drei-Punkte-Plan beinhaltet auch vage Formulierungen zur Zukunft des Gazastreifens: eine sogenannte "dauerhafte Waffenruhe". Würde Netanjahu dem Vorschlag also öffentlich mit deutlicheren Worten zustimmen, könnte das Gantz zufriedenstellen, meint der Experte. Ob Ben-Gvir in diesem Fall wirklich die Regierung sprengen würde, "hängt davon ab, ob er davon ausgeht, dass es ihm mit Blick auf mögliche Neuwahlen nützt". Aktuell, so Lintl, "muss man aber davon ausgehen, dass die Drohung ernst gemeint ist."

Netanjahu legt in Umfragen zuletzt zu, doch Gantz liegt vorne

Dass die innenpolitische Spannung in Israel gerade jetzt zunehme, dürfte vor allem daran, liegen, dass das Zeitfenster für mögliche Neuwahlen sich Lintl zufolge bald schließt: "Der Stichtag ist der 28. Juli, dann geht die Knesset (Israels Parlament, Anm.) in eine Sommerpause." Weil Neuwahlen mindestens drei Monate im Voraus angekündigt werden müssen, wären sie anschließend nicht mehr vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November möglich.

Ein möglicher Trump-Sieg in den USA dürfte Netanjahus Leben deutlich erleichtern. Donald Trump habe Israel während seiner Präsidentschaft stets "unbegrenzte Unterstützung" zugesichert, so Lintl. Bei einem Biden-Sieg bliebe der Druck auf Netanjahu hoch; schließlich hätten nicht erst die Vorgänge am Wochenende aufgezeigt, "dass das Verhältnis zwischen Biden und Netanjahu nicht gut ist".