Wie Biden Netanjahu mit Plan zu Waffenruhe unter Druck setzt

Präsident Biden betonte die Vorteile des Plans für beide Seiten: Er bringe das von der Hamas so beharrlich geforderte Kriegsende sowie die von Israel verlangte Rückkehr aller Geiseln nach Hause. Was der Plan nicht enthält: die von der Hamas erwarteten US-Garantien zum vollständigen Kriegsende.

Die zweite Stufe beginnt mit der Freilassung aller noch lebender Geiseln, wieder im Austausch gegen weitere palästinensische Gefangene, gefolgt vom endgültigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. In der dritten Stufe soll die Rückgabe der Leichen verstorbener Geisel erfolgen. Auch der Wiederaufbau des stark zerstörten Gazastreifens soll dann beginnen.

Inoffiziell reagierten Hamas-Sprecher zwar positiv auf das Angebot. Eine offizielle Antwort steht aber noch aus und könnte auch anders aussehen.

Israels Öffentlichkeit versuchte Biden durch die Aussicht auf bessere Zeiten zu beruhigen. Nach den schweren Schlägen der letzten Monate müsse Israel keine weiteren Angriffe der Hamas wie am 7. Oktober 2023 befürchten. Ein Teil der Bevölkerung ist für den Deal: Am Samstagabend demonstrierten rund 120.000 Menschen in Tel Aviv für den Plan – die Rede war vom größten Protest seit des Massakers der Hamas.