Israels Regierung am seidenen Faden: Kein Minister, der nicht mit Rücktritt droht

Kein Minister in Israels Regierungskoalition, der bisher nicht mit Rücktritt gedroht hätte. Doch wie so viele wackelnde Regierungen Israels in der Vergangenheit nimmt sich auch diese Zeit mit ihrem Sturz. Im ganzen Land kommt es täglich zu Massenprotesten. Zunächst mit der Forderung nach schneller Geiselbefreiung. Immer mehr jetzt mit dem Ruf nach Neuwahlen.

Täglich häufen sich neue Korruptionsenthüllungen in den Medien. Doch die drei führenden Kritiker von Premier Benjamin Netanjahu wagen den Absprung nicht. Mit Verteidigungsminister Joav Gallant redet sein Parteifreund Netanjahu schon seit Wochen nicht mehr.