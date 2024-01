Israelische Geisel-Angehörige stürmen Parlamentssitzung

Angehörige fordern neue Vereinbarung

Bei Protesten in Israel forderten Angehörige der verschleppten Geiseln deren sofortige Freilassung durch eine neue Vereinbarung. "Wir rufen unsere Regierung auf, ihrer Rolle gerecht zu werden und ein Abkommen vorzuschlagen", forderte John Polin in der Nacht auf Montag vor dem Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Polins Sohn Hersh Goldberg-Polin war am 7. Oktober bei dem Hamas-Überfall auf das Nova-Musikfestival schwer verletzt und entführt worden.

