Entscheidung in Israel: Muslime dürfen Tempelberg im Ramadan betreten

Israels Premier Benjamin Netanjahu entschied am Dienstagabend gegen mehrere radikale Minister seiner Koalition und mit seinen Sicherheitsberatern aus Armee und Geheimdiensten: Auch im Kriegsjahr bleiben die Gebetsregelungen im Fastenmonat Ramadan an der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem wie in den Vorjahren: Mit Altersbeschränkungen für Muslime aus dem von Israel besetzten Westjordanland, ohne Beschränkungen für Muslime mit israelischer Staatsbürgerschaft.