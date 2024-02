Netanjahus Plan für den "Tag danach": Schwarz und bewaffnet

Doch Netanjahu setzte im Parlament mit großer Mehrheit die Ablehnung einer „einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates infolge internationalen Drucks“ durch. Wieder schroff im Wort, doch butterweich in der Auslegung: Beidseitig und ohne weltweiten Druck könnte eine Anerkennung also doch gehen?

Aus Jerusalem hieß es, der Plan sei als Vorschlag für kommende Verhandlungen gedacht. Wobei die Vorstellung einer israelischen Grenzpräsenz in Ägypten keine Begeisterung auslösen dürfte. In Washington wiederum ist hinter den Kulissen seit Wochen von umfassenderen „regionalen“ Plänen zu hören. Sie sollen die Golfstaaten und Saudi-Arabien mit in den Wiederaufbau Gazas einbeziehen. Was ohne einen palästinensischen Staat am Ende unvorstellbar wäre. Für Joe Biden wäre das der lang gesuchte außenpolitische Vorzeigeerfolg im kommenden Wahlkampf.

Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge haben US-Geheimdienste die Vorwürfe Israels überprüft, dass zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein sollen. Das Ergebnis: Einige der Vorwürfe scheinen glaubhaft, wenn sie auch nicht unabhängig bestätigt werden können. Zweifel bestehten an Israels Behauptung, dass das UNRWA in größerem Rahmen mit der Hamas zusammengearbeitet habe (Israel hatte von zehn Prozent aller 13.000 in Gaza tätigen UNRWA-Mitarbeitern gesprochen). Dem Bericht zufolge spreche sich das UNRWA zwar mit der Hamas ab, um im Gazastreifen tätig sein und humanitäre Hilfe liefern zu können, doch gebe es keine Beweise für eine darüber hinausgehende Zusammenarbeit. Die Geheimdienste betonten, dass man von den Kollegen aus Israel keine Infos zu deren Vorwürfen erhalten habe.

Netanjahu scheut Entscheidungen

Netanjahu schiebt wie so oft wichtige Entscheidungen vor sich her. So lang wie möglich will er seine jetzige Koalition halten. Das führt ihn ins Dilemma: entweder in die Spaltung seiner Koalition – mit drohenden Neuwahlen – oder in den offenen Konflikt mit dem US-Präsidenten, der bisher treu an der Seite Israels steht, obwohl er den Premier des Landes nicht ausstehen kann.

Die erwähnte De-Radikalisierung dürfte global auf ein positiveres Echo stoßen. Sie wäre aber eine langfristige erzieherische Maßnahme ohne sofortige Wirkung. Mit „lokaler Zivilverwaltung“ hingegen hat Israel schon mehrfach Erfahrungswerte sammeln können – und die waren alles andere als positiv. Letztlich geht es dabei um die allgegenwärtigen Großfamilien: die Clans.

In den 1970-er Jahren hatten sie ihre Bürgermeister in den palästinensischen Städten. Wobei sich auch in Gaza zeigte, dass Jordanien-treue und PLO-feindliche "lokale Politiker" keine Chance auf Wiederwahl hatten. Ein Jahrzehnt später waren es die ebenfalls mit dem jordanischen König verbündeten „Dorf-Ligen“. Auch sie scheiterten an der Ablehnung der palästinensischen Öffentlichkeit und der eigenen Korruption.