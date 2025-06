"Krieg ist nicht umsonst", warnte am Freitagmorgen Israels Premier Benjamin Netanjahu in einer ersten Stellungnahme nach dem Angriff der israelischen Luftstreitkräfte im Iran . „Es war ein geglückter Eröffnungsschlag, doch kann es sein, dass wir jetzt noch lange in den Schutzräumen ausharren müssen.“ Deshalb scheuchte der Zivilschutz Israels Bürger noch um drei Uhr morgens mit einem landesweiten Alarm aus den Betten. Gleich zu Beginn der ersten Bombenabwürfe im Iran und ohne dass der Iran auch nur eine Rakete gegen Israel abgeschossen hätte. Sicher ist eben sicher. Es kam dann aber ganz anders.

Doch bleibt der am Morgen ausgerufene Kriegszustand weiter bestehen: Die Straßen sind spürbar leerer als sonst. Wer keinen unverzichtbaren Arbeitsplatz hat, bleibt Zuhause. Die Schulen sind geschlossen, der öffentliche Nahverkehr rollt ohnehin im Wochenendmodus. Wie auch die Polykliniken der Krankenkassen. Alle Krankenhäuser verlegen ihre Patienten in Bunker, zum Teil umgestaltete Tiefgaragen. Der Krieg im Krieg ist aber noch nicht beendet. Noch hat der Iran viele andere Raketen. Es drohen auch Terrorangriffe auf israelische Ziele im Ausland .

... am Vormittag auf einmal die Entwarnung: „Bis auf Widerruf ist der Aufenthalt in Nähe der Schutzräume nicht mehr verpflichtend.“ Gerade noch flogen die iranischen Marschflugkörper doch über Jordanien? Die Radio-Moderatoren beschweren sich über die widersprüchlichen Aufrufe des Zivilschutzes . Dessen Sprecherin hat Schwierigkeiten die neue Lage zu erklären. Sie ist offensichtlich nicht autorisiert, die einfachste und verständlichste Erklärung abzugeben: Noch außerhalb des israelischen Luftraums wurden alle feindlichen Flugkörper abgeschossen.

Im israelischen Fernsehen sind erste Bilder der anfliegenden Flugkörper zu sehen. Noch sind sie im irakischen Luftraum. Zwei Stunden später über Jordanien. Fast schon in Israel. Im Radio wiederholen sich seit dem nächtlichen Einschlag der ersten Bombe im Iran ständig die Warnaufrufe: „In kurzer Zeit wird ein massiver iranischer Angriff erwartet. Alle Bürger sind aufgerufen, sich entsprechend vorzubereiten und sich ständig in Nähe der Schutzräume aufzuhalten.“ Und dann ...

Gegen Mittag dann die Nachricht: Alle am Angriff beteiligten Piloten sind sicher in Israel gelandet. 200 Kampfflugzeuge waren am Angriff auf Hunderte Ziele überall im Iran beteiligt. Nicht in einer Angriffswelle, sondern in fünf. Über Jahre hatte Israels Mossad-Geheimdienst die oft tief verbunkerten Ziele ausspioniert.

Noch am Morgen lässt die Militärzensur eine überraschende Meldung zu: Seit Wochen war auch das Spezialkommando des Mossad am Angriff beteiligt. In einem Camp nahe Teheran. Kurz vor den Angriffen schaltete das Kommando mit Hilfe von Drohnen ganze Luftabwehrstellungen aus.