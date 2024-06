Verletzten an Militärfahrzeug gefesselt: IDF ermittelt gegen israelische Soldaten

Die israelische Armee ermittelt gegen Soldaten, die bei einem Einsatz im Westjordanland einen verletzten palästinensischen Gefangenen an ein Armeefahrzeug gefesselt hatten. Der bei einem "Anti-Terror-Einsatz" in Jenin festgenommene Verdächtige sei unter "Verletzung von Befehlen und geltenden Regeln" festgenommen worden, während er auf dem Fahrzeug gefesselt gewesen sei, erklärte die Armee am Sonntag. Der Vorfall werde untersucht und "entsprechend gehandhabt".