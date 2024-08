Israel akzeptiert US-Vorschlag für Geisel-Abkommen, viele Fragen bleiben offen

Als letzte Chance sehen viele die derzeitigen Verhandlungen über eine Freilassung der israelischen Geiseln, die sich seit 7. Oktober vergangenen Jahres in den Händen der Terrororganisation Hamas befinden. Am Montag besuchte US-Außenminister Anthony Blinken den israelischen Premier Benjamin Netanjahu - und wollte ihn dazu bewegen, seine Zustimmung zu einem möglichen Deal und Waffenstillstand zu geben. Das Treffen dauerte israelischen Medienberichten zufolge drei Stunden. Es ist Blinkens neunter Besuch seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zehn Monaten in Israel.

Netanjahu stimmte Blinken zufolge dem Vorschlag zu, doch noch ist nicht klar, ob oder mit welchen Auflagen.

Zwei Korridore

Denn der US-Außenminister sagte nicht, ob der so genannte Überbrückungsvorschlag die israelische Forderung nach Kontrolle über zwei strategische Korridore innerhalb des Gazastreifens anspricht. Hierbei geht es zum einen um den "Philadelphi-Korridor", einen südlichen Korridor vor der ägyptischen Grenze. Ihn will Netanjahu halten, um Waffenschmuggel von Ägypten in den Gazastreifen zu unterbinden. Und auch in der Mitte des Gazastreifens soll die israelische Armee der israelischen Regierung zufolge den "Netzarim-Korridor" weiter kontrollieren, um zu verhindern, dass Hamas-Kämpfer zurück in den Norden gelangen.

Beiden Forderungen will die Terrororganisation Hamas nicht zustimmen. Solange nicht geklärt ist, ob diese Punkte erledigt sind, stehen über einem möglichen Geiseldeal nach wie vor viele Fragezeichen. Der Ball dürfte jetzt jedoch bei der Hamas liegen.