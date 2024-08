Gaza-Verhandlungen: "Vielleicht die letzte Chance auf Frieden"

Wieder steht der Nahe Osten vor der Frage, ist die Flasche halb leer oder halb voll? Vorläufig ergebnislos endeten in Katar am Wochenende die Verhandlungen über einen Austausch israelischer Geiseln in Hamas-Gefangenschaft mit verurteilten Hamas-Terroristen aus israelischen Gefängnissen. Israel und Hamas beschuldigen sich gegenseitig, die Verhandlungen zu behindern. US-Außenminister Antony Blinken, der am Montag in Israel Gespräche führte, versuchte sich in Zweckoptimismus. Denn am Mittwoch sollen die Verhandlungen in Kairo fortgesetzt werden.

„Wir haben einen entscheidenden Moment erreicht“, erklärte Blinken bei einem Treffen mit Staatspräsident Jizchak Herzog, „es ist die wahrscheinlich beste, vielleicht auch letzte Chance.“