Israel: Festnahmen und Gewalt bei Demonstration gegen Netanyahu

Insgesamt hatten sich nach Medienberichten am Samstagabend rund 6.000 Menschen in der Nähe von Netanyahus Amtssitz versammelt. Sie protestierten gegen Arbeitslosigkeit, Korruption und Netanyahus Umgang mit der Corona-Krise. Die Protestierenden schlugen Trommeln, bliesen in Hörner und riefen Netanyahu zum Rücktritt auf. Es seien auch Teilnehmer einer Gegendemonstration festgenommen worden, die Netanyahu unterstützten, berichtete die Nachrichtenseite "ynet".

Auch an vielen anderen Orten in Israel demonstrierten Menschen, darunter vor der privaten Villa des Regierungschefs in der Küstenstadt Caesarea und in einem Park in Tel Aviv.