Israel: Ein 28-Jähriger tötete zwei Gleichaltrige in einer Bar

Tomer Morag und Eytam Magini wollten in der Nacht zum Freitag nur ein Bier in ihrem Tel Aviver Stammbeisl trinken. Da trat Ra’ed Saydan hinter ihre Barhocker in der Ilka-Bar und schoss. Der Mörder war wie seine Opfer 28 Jahre alt. Um sich schießend, verletzte der flüchtige Saydan noch zwölf Passanten. Erst Stunden später wurde er in einem Versteck neben einer Moschee im Süden der Stadt gestellt und im Schusswechsel getötet.Der vierte Anschlag in einer israelischen Großstadt in drei Wochen. Mit insgesamt 13 Toten. Ein Albtraum für die Polizei.