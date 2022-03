Schallenberg nach Terrorakt: „Österreich steht an der Seite Israels“

Das Treffen von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch in Jerusalem mit Israels Außenminister und alternierendem Ministerpräsidenten Yair Lapid ist vom jüngsten Terror überschattet worden. Lapid berichtete, dass am Dienstag bei einem Anschlag mit fünf Toten auch ein Polizist ums Leben gekommen sei. Binnen einer Woche kamen somit bei drei Anschlägen elf Menschen ums Leben. Schallenberg versicherte seinem Amtskollegen: „Österreich steht an der Seite Israels.“

"Die größte Waffe"

Israel habe die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen, lasse sich durch Terror aber nicht schwächen, erklärte Lapid bei einem Pressestatement mit Schallenberg im Anschluss an das gemeinsame Gespräch. „Das Ziel des Terrors ist es, Hass in uns zu säen“, das werde aber nicht gelingen, sagte der israelische Außenminister. „Unsere Einigkeit ist die größte Waffe gegen den Terror“, betonte er, die israelischen Sicherheitskräfte würden alles bekommen, was sie brauchen.