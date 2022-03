Schallenberg und Schramböck eröffneten eine Seilbahn in Haifa

Die neuen Probleme infolge des Krieges in Europa sind bislang auch aus der Nahost-Perspektive nur schwer einzuschätzen. „Wie bei einem Erdbeben, dessen tektonische Verlagerungen ganz neu zu orten sind“, meinte Außenminister Schallenberg. Die Schlüsselworte hier: Energie-Versorgung und Ressourcen-Mangel. Schallenberg erinnert an den Getreidemangel, der weltweit die Brotpreise in die Höhe treibt. „Was in den arabischen Ländern Rebellionen auslösen kann.“

Israel hätte etwas zu Bieten: Riesige Erdgas-Funde vor der Küste, die bis in die griechischen und zyprischen Hoheitsgewässer reichen. In den Medien der Levante ist bereits von einer „Südstream“ die Rede. Auch die Türkei zeigt Interesse. Und Dünger. Israel hat Pottasche vom Toten Meer. Gas wie Pottasche können direkt helfen. Aber nicht sofort. Schallenberg: „Wir brauchen Lösungen mit dem Jahreskürzel 22. Also jetzt.“

Und da fallen den Experten nur die existierenden Bestände in den Golfstaaten ein. Auch hier könnte Israel ein neuer Vermittler sein. Bleibt das Problem Iran: Ein positives Ende des Wiener Atomverhandlungen beunruhigt Israel und die Golfstaaten. Da hatte Schallenberg viel Gesprächsbedarf.

Norbert Jessen, Tel Aviv