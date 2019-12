Israel auf dem Weg zu "unnötigsten Wahlen seit je"

Immer noch ziehen sich die Koalitionsgespräche in Israel zäh und so gut wie aussichtslos dahin. Doch auf einen Termin für Neuwahlen einigten sich die beiden Großparteien Blau-Weiß und Likud bereits: Am 2. März sollen die dritten und „unnötigsten Wahlen seit je“ in einem Jahr stattfinden.

Eine verdächtig schnelle Einigung. Sie könnte auch als Druckmittel dienen, einige schwache Möglichkeiten zu einer Regierungsbildung in letzter Minute zu nutzen. Falls doch nicht, beginnt am Donnerstag der Wahlkampf. Dann geht es in erster Linie darum, die Schuld am Scheitern der Verhandlungen auf die Gegenseite abzuwälzen.