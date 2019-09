Patt in Israel: Alles hängt an Lieberman

Alles ist möglich – oder unmöglich. Auch dritte Neuwahlen in einem Jahr. Ex-Armeechef Benny Gantz und seine Blau-Weiß-Partei, die größten Herausforderer, liegen gleichauf mit Netanjahus Likud. Bei einer leichten Führung, die am Abend allerdings noch unsicher war. Die linksliberalen Partner haben es zwar – so die ersten meist falschen Hochrechnungen – in die Knesset geschafft.

Aber auch mit der Vereinten Arabischen Liste wäre die Bildung einer linken Koalition unmöglich. Wie erwartet und wie nach den letzten Wahlen entscheiden die Beytenu-Stimmen Liebermans, wer die Regierung bildet. Lieberman am Wahlabend vor dem jubelnden Fußvolk seiner Partei: „Was wir vor den Wahlen versprochen haben, halten wir nach den Wahlen.“

Was aber trotz der verdoppelten Zahl an Sitzen im Parlament äußerst schwierig wird. Durch Liebermans Bedingungen mit dem klaren Versprechen an seine Wähler: Wir treten nur in eine Große Koalition Likud/Blau-Weiß ein ohne das bisherige Zünglein an der Wahl-Waage Israels. Und das sind die orthodoxen Parteien. Für Netanjahu eine unannehmbare Bedingung.