Israel: Anzeichen für verschleppte Geiseln unter Gaza-Kinderklinik gefunden

Lage in Gaza-Spitälern verschlechtert sich weiter

Die Lage in den Hospitälern im Gazastreifen verschlechterte sich unterdessen weiter. Israel organisierte nach Angaben des Militärs die Lieferung von Brutkästen. „Die Streitkräfte koordinieren gerade den Transfer von Brutkästen von einem Krankenhaus in Israel nach Gaza“, teilte die israelische Armee auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Dies wäre eine Möglichkeit, um Babys aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu retten.

Die Erklärung folgte auf Notrufe des größten Krankenhauses im Gazastreifen bezüglich seiner Neugeborenen, während sich die israelischen Bodentruppen näherten und der Treibstoff der Generatoren zur Neige ging. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind im Al-Schifa-Krankenhaus in den vergangenen Tagen 32 Patienten gestorben, darunter drei Neugeborene. Mindestens 650 Patienten hielten sich noch in der Klinik auf, sagte Behördensprecher Aschraf Al-Kidra am Montag.

