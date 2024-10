Warum Israel "nur" iranische Militäranlagen beschießen dürfte

Diese könnten – so die Golfstaaten ihren Luftraum für einen israelischen Gegenschlag öffneten – deren Infrastruktur angreifen. Berichten zufolge teilten Emissäre der Golfstaaten diese Befürchtungen den USA mit – und auch US-Präsident Joe Biden hat kein Interesse an steigenden Ölpreisen vor der Wahl am 5. November. Gleichzeitig wird Washington eine Batterie des Luftabwehrsystems „THAAD“ (Terminal High Altitude Area Defense-System) in Israel stationieren, um das Land im Falle eines weiteren, massiven Luftangriffs, zu schützen.