Seltener Auftritt von Iran-Führer Khamenei: "Müssen unserem Feind geeint entgegentreten"

„Zionisten, die Armee Mohammeds kommt!“, skandierten Abertausende Iraner zum Freitagsgebet in Teheran. Drohnenbilder zeigten eine gewaltige Menge an Menschen, die aus dem ganzen Land in Bussen zur Großen Imam Khomeini Moschee gefahren worden waren – und auf den ersten öffentlichen Auftritt bei einer Freitagspredigt Ayatollah Ali Khameneis warteten. Das letzte Mal war er 2020 aufgetreten, nachdem der General der Revolutionsgarden, Qassem Soleimani getötet worden war.