Iran-Eskalation: Schwere Differenzen in Trumps Team

Das Säbelrasseln in der Golfregion hält die Welt in Atem. Entscheidend ist, wie Washington auf die Aktionen des Iran reagiert. Doch dort herrscht alles andere als Einigkeit, wenn man einem Bericht der renommierten " Washington Post" glauben kann. Diese hat mit Regierungs-Insidern gesprochen, die behaupten, es gebe schwere Differenzen innerhalb des außenpolitischen Teams des US-Präsidenten, was die Herangehensweise an das Iran-Problem angeht.

Donald Trump wolle Gewalt gegenüber dem Iran nur dann anwenden, wenn Teheran einen "großen Schritt" wagen würde oder wenn es amerikanische Tote bzw. eine dramatische Eskalation geben würde, so einer der anonym interviewten Mitarbeitern des Präsidenten.