Iran-USA: Gefährliches Spiel am Golf

Der US-Verbündete Saudi-Arabien hat bereits alarmiert reagiert, fürchtet um die globale Ölversorgung. Bislang hat keiner der Staaten konkrete Anschuldigungen erhoben, trotzdem ist die Stimmung zwischen Teheran und Washington derzeit am Kochen: Das Atomabkommen des Iran mit den USA, der EU und Russland ist de facto gescheitert – ausländische Unternehmen fürchten die US-Sanktionen so sehr, dass sie kaum noch in den Iran investieren. Daran dürfte auch der EU-Gipfel mit US-Außenminister Mike Pompeo am Montag nicht viel geändert haben. Einige Außenminister warnten vor einem Krieg. Auch wenn die europäischen Außenminister darauf pochten, dass der Iran das Abkommen bisher eingehalten hat – aus Sicht von US-Präsident Donald Trump (und vielen Demokraten wie Republikanern) ist die islamische Republik ein gefährlicher Gegner. Vor allem in den vergangenen Jahren konnte Teheran seine Einflusszone in der Region massiv ausweiten, durchkreuzte dabei auch US-Interessen.

Der mehrheitlich schiitische Irak steht mittlerweile unter großem Einfluss Teherans, was vor allem der Unfähigkeit der US-unterstützten irakischen Armee, gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu bestehen, geschuldet ist.