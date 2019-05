Weiterer Zündstoff im Pulverfass am Persischen Golf

Posch: „Der Iran ist wirtschaftlich ins Eck gedrängt, das Regime steht unter Zugzwang, vor allem bei der eigenen Bevölkerung.“ Diese stehe zwar nach wie vor hinter den nationalen Interessen und macht für das Scheitern des Nukleardeals vor allem die USA verantwortlich. „Sie sind vom Westen enttäuscht, wollten die Früchte dafür ernten, nicht gegen die Auflagen verstoßen zu haben. Jedoch haben sie wenig Verständnis für das iranische Engagement in Syrien. Auch die verstärkte Drohkulisse gegen Israel wollen die meisten Iraner nicht einsehen.“

Doch das Misstrauen gegenüber Jerusalem sitzt tief in Teheran: Ein iranischer Abgeordneter machte am Dienstag Israel für die Sabotageversuche an vier Handelsschiffen am Wochenende verantwortlich. In Bezug auf die Schuldfrage sieht es Posch als gutes Zeichen, dass alle Parteien ein gemeinsames Interesse daran haben, den Fall gemeinsam zu untersuchen: „Vonseiten Saudi-Arabiens sind bislang keine Vorwürfe in Richtung Iran gekommen.“