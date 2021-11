Internationales Rotes Kreuz wird erstmals von einer Frau geleitet

Am 1. Oktober 2022 löst die schweizerische Diplomatin Mirjana Spoljaric Egger den scheidenden Präsidenten Peter Maurer in Genf ab. Maurer, der die Spitze des IKRK nach zehn Jahren im Amt verlassen wird, begrüßte die Ernennung Spoljaric Eggers. Sie werde „strategische Vision, starke internationale Erfahrung und einen umfassenden diplomatischen Hintergrund in die Rolle einbringen“, betonte er.



Spoljaric Egger sprach von einer „großen Ehre und einer großen Verantwortung“. Sie werde sich „bemühen, die Bedürfnisse der am meisten gefährdeten Menschen hervorzuheben“.

Eine zweifache Mutter

Vor ihrer Arbeit bei den Vereinten Nationen war die Diplomatin unter anderem Abteilungsleiterin im Außenministerium in Bern. Sie arbeitete auch für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Die verheiratete Mutter zweier Kinder hat an den Universitäten Basel und Genf studiert und verfügt über einen Master-Abschluss in Philosophie, Wirtschaft und Völkerrecht.



Das 1863 gegründete IKRK mit Sitz in Genf setzt sich weltweit für den Schutz der Opfer von bewaffneten Konflikten ein. Es arbeitet mit dem Roten Halbmond zusammen. Die Bewegung hat in fast allen Ländern der Welt nationale Ableger, in Österreich beispielsweise das Österreichische Rote Kreuz.