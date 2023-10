"In Gaza leben Menschen Tag und Nacht in einer Hölle hinter verschlossenen Türen"

Washington Post:

"In einer Zeit, in der die USA und die Welt dringend Anstand und moralische Klarheit brauchen, hat Präsident Biden beides geliefert. Seine Worte zu den mutwilligen Gräueltaten, die die Hamas in der vergangenen Woche an Hunderten von israelischen Zivilisten, aber auch an vielen US-Amerikanern und Bürgern anderer Länder begangen hat, waren unmissverständlich. In einer Rede bei einem Treffen führender jüdischer Vertreter beschrieb er den Massenmord als "schlicht böse" und verglich ihn mit den "schlimmsten Gräueltaten des IS".

Während er den Terrorismus verurteilte und Unterstützung bei Israels militärischer Reaktion anbot, erinnerte der Präsident die neue Notstandsregierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an deren Verantwortung, nach dem "Kriegsrecht" zu handeln.

Mit diesen maßvollen Äußerungen haben die USA genau die richtige Haltung eingenommen: Sie unterstützen Israel, sind aber auch in der Lage, wenn nötig dessen Reaktion zu beeinflussen und abzumildern. Kurz gesagt: Biden hat bisher den elementaren Test der politischen Führung inmitten einer Krise bestanden. So, wie es sich diejenigen erhofft hatten, die ihm vor drei Jahren ihr Vertrauen an der Wahlurne gaben."