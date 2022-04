Inoffizielle Meldungen: Russland soll Polen das Gas abgedreht haben

Es scheint, als ob Wladimir Putin im Konflikt mit der EU nun die Eskalationsschraube anziehen will. Laut dem polnischen Medium Onet soll Russland die Gaslieferungen nach Polen eingestellt haben. Wie das Medium inoffiziell erfahren haben will, soll sich im Klimaministerium auch bereits ein Krisenstab versammelt haben, um die Situation zu bewerten.

Eine offizielle Äußerung von Seiten der polnischen Regierung soll es heute im Lauf des Abends geben. Laut Onet wurde die erhebliche Reduzierung des Gastransports sowie die heutige Einstellung von Regierungsquellen inoffiziell bestätigt.

Am Freitag war laut Onet ein Ultimatum der russischen Seite abgelaufen, die Polen dazu aufgefordert hatte, die Lieferungen fortan in Rubel zu bezahlen. Dies hätte jedoch die Sanktionen gegen Russland ausgehebelt.

Die Russen sollen demnach die polnische Regierung vor der Aussetzung der Lieferungen nicht ĂĽber die GrĂĽnde informiert haben.

Zweifel an rascher Unabhängigkeit

"Wir berücksichtigen verschiedene Szenarien und sind darauf vorbereitet. Dank der Umsetzung der Strategie der Regierung zur Diversifizierung der Gasversorgungsquellen ist PGNiG bereit, Gas aus verschiedenen Richtungen über die konsequent ausgebaute Transportinfrastruktur des Gaz-Systems zu beziehen seit Jahren", betont das polnische Gas-Unternehmen (PGNiG) sowie der Gastransportbetreiber Gaz-System. Polen hatte bereits vor Wochen angekündigt, im Eiltempo Unabhängigkeit von russischem Gas anzustreben. Derzeit beträgt der Anteil Russlands an den polnischen Gas-Importen 45%. Experten also bezweifeln, dass der bereits für heuer angekündigte Ausstieg möglich sein kann.

Bezahlung nur noch in Rubel

Bereits Ende März gab Russlands Präsident Putin bekannt, dass die Gasrechnungen künftig nur noch in Rubel bezahlt werden dürfen. Die EU, darunter auch Deutschland und Polen, stimmten diesem Dekret nicht zu.

Die geforderte Umstellung der Zahlung auf russische Rubel war schlussendlich nur ein taktisches Manöver. Denn die westlichen Konzerne können weiterhin in Euro oder Dollar bezahlen. Die russische Gazprombank konvertiert die Zahlungen in Rubel und leitet sie an die Konzernmutter, die staatlich kontrollierte Gazprom, weiter.