Britischer Unterricht gegen Frauenhass: Braucht Österreich das auch?

Immer wieder kommt es in Zusammenhang damit auch zu Gewalt gegen Frauen. Bei mehreren Schießereien und Amokläufen etwa, auch im deutschsprachigen Raum, wurden in den vergangenen Jahren "Incel"-Verbindungen bzw. Sympathien der Täter dafür gefunden.

Großbritannien verkündete nun kürzlich, all dem stärker entgegenwirken zu wollen. Und zwar in der Schule – jener Ort, wo frauenfeindliche Einstellungen laut einer neuen Umfrage des Bildungsministeriums ein "epidemisches Ausmaß" angenommen haben. Mehr als die Hälfte der befragten Schüler zwischen elf und 19 Jahren gab demnach an, in der Woche davor frauenfeindliche Kommentare gehört zu haben.

"Normalisierung von Gewalt"

Misogynie sei an britischen Schulen weit verbreitet, teilt auch die NGO Everyone’s Invited mit: "Wir erleben die Normalisierung von Gewalt und verletzender Sprache, junge Menschen kommen immer früher mit Pornografie und sozialen Medien in Berührung." Die Organisation hat seit ihrer Gründung 2020 mehr als 52.000 Berichte von Schülerinnen gesammelt, "um auf das Ausmaß der Vergewaltigungskultur in Schulen aufmerksam zu machen".

Sekundarschulen sollen nun spätestens ab Herbst 2026 Unterricht über die "Incel"-Kultur sowie die Zusammenhänge zwischen sexistischer Pornografie und Frauenfeindlichkeit anbieten, im Rahmen des bereits existierenden Faches "Beziehungen, Sex und Gesundheitsbildung". Ziel sei es unter anderem, den Jungen "positive Vorbilder" zu geben.

Nicht mit der "Moralkeule"

Expertin Goetz hält das für eine gute Idee – grundsätzlich: "Es ist wichtig, über Incels zu sprechen. Aber man muss sich auch überlegen, wie und in welchem Kontext man das macht, um das Phänomen nicht vielleicht bekannter zu machen bzw. sogar zu verstärken." Die Pubertät sei häufig mit Grenzerfahrungen und Rebellion verbunden. "Wenn jetzt Autoritäten, Lehrkräfte, sagen, Misogynie und Incels seien böse, dann wirkt das auf bestimmte Jugendliche reizvoll und übt auch eine Art Negativ-Attraktivität aus", so Goetz.

Deshalb sei wichtig, "nicht mit der Moralkeule aufzuklären" und die Themen auch nicht als besonders brutal darzustellen. "Es muss ein Klima geben, in dem Probleme angesprochen werden können, ohne sanktioniert zu werden. Die Schüler müssen auch sagen können: Ich bin wütend auf Frauen, weil ich keine Partnerin finde." Aber das müsse dann aufgefangen und bearbeitet werden, dürfe keinesfalls so stehengelassen werden.

Rollenspiele und Perspektivenwechsel

Wie? Goetz nennt verschiedene Möglichkeiten. "Auf Empathie setzen: Was bedeutet es für Frauen, derart abgewertet zu werden? Wie fühlt sich das für sie an? Und Alternativen aufzeigen: Wie kann ich mit Frustration, Angst, Zurückweisung anders umgehen als mit Gewalt und Abwertung? Was bedeutet ein positives, respektvolles Miteinander?" So etwas könne man etwa mit Rollenspielen und Perspektivenwechseln erreichen.