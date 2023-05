In Montenegro wurde neuer Präsident Milatovic angelobt

Montenegro hat einen neuen Präsidenten. Sieben Wochen nach der Präsidentenstichwahl wurde Jakov Milatovic am Samstag in Podgorica feierlich als neues Staatsoberhaupt angelobt. Dem 36-jährigen früheren Finanzminister war es in der zweiten Wahlrunde gelungen, den bisherigen Präsidenten Milo Djukanovic, der das kleine Balkanland als Staatsoberhaupt und zuvor als Langzeitpremier 25 Jahre lang politisch dominiert hat, mit knapp 59 Prozent der Stimmen zu besiegen.

Er wolle der "wahre Präsident aller Bürger" sein, versprach Milatovic in seiner Rede zur Amtseinführung am Samstag. Dem Land stünden zahlreiche Aufgaben bevor, sagte er und nannte als wichtigste "die Abschaffung der inneren Spaltung, die Schaffung starker Institutionen sowie einer unabhängigen Justiz und einer Gesellschaft mit Chancengleichheit".

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bekräftigte Milatovic die Zugehörigkeit Montenegros zur NATO-Allianz und deren Sicherheitszielen. Als "Priorität aller Prioritäten" bezeichnete er einen "beschleunigten Weg Montenegros zur vollen EU-Mitgliedschaft".