Montenegro entscheidet am Sonntag in Stichwahl über Staatsoberhaupt

In Montenegro wird am kommenden Sonntag in einer Stichwahl der Staatspräsident gewählt. Der amtierende Präsident Milo Đukanović und Vorsitzende der führenden Oppositionspartei DPS erreichte im ersten Wahlgang am 19. März 35,2 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Jakov Milatović von der Bewegung "Europa jetzt" kam auf 29,2 Prozent. Beide gelten als klar europa-freundlich, Beobachtern zufolge gilt aber Milatović als Favorit.

Der 36-jährige Volkswirt Milatović wird am Sonntag nämlich nicht nur mit Stimmen europafreundlicher Wähler aus seiner Bewegung rechnen können, sondern auch mit jenen von Anhängern der pro-serbischen Parteien. Ihre klare Unterstützung für Milatović bekundeten die pro-serbische und pro-russische Demokratische Front von Andrija Mandić, die Demokraten von Aleksa Bečić und die URA des amtierenden Premiers Dritan Abazović. Diesen Parteien war es bei den Parlamentswahlen im August 2020 zum ersten Mal seit 1991 gelungen, die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) zu besiegen und in die Opposition zu schicken.

33 Jahre an der Macht

Der 61-jährige DPS-Chef Đukanović, der in den vergangenen 33 Jahren mit geringen Unterbrechungen als Ministerpräsident oder Präsident fast ununterbrochen an der Macht war, muss nun zum ersten Mal befürchten, in die politische Pension geschickt zu werden. Eine bittere Pille für den Spitzenpolitiker war schon der erste Wahlgang am 19. März. Noch vor fünf Jahren hatte Đukanović nämlich den Urnengang mit knapp 54 Prozent der Stimmen schon im ersten Wahlgang mit etwa 180.000 Stimmen gewonnen. Dieses Mal erhielt er rund 120.000 Stimmen.