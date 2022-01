In Kasachstan wurden fast 8.000 Mernschen festgenommen

„Alles, was in Kasachstan passiert, deutet darauf hin, dass die Behörden etwas nicht verstehen oder nichts über die Menschen wissen, die sie regieren,“ schreibt die russische Tageszeitung Kommersant. „Supermärkte, Geschäfte mit Haushaltsgeräten, Kleidung und Geldautomaten werden entweder von Kriminellen oder von Menschen geplündert, die durch Armut in die Verzweiflung getrieben wurden.“



Das Innenministerium der zentralasiatischen Republik sprach am Montag von 7.939 Menschen, die festgenommen wurden. Doch viele Meldungen wurden später ohne Angaben von Gründen gelöscht, so etwa, dass es in der besonders betroffenen Millionenstadt Almaty auf zwei Märkten zu Ausschreitungen gekommen sein soll.



Nach offiziellen Angaben wurden landesweit mehr als 2.000 Menschen verletzt.



Zumindest in Almaty konnten die Menschen am Montag wieder das Internet nutzen, berichtete eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.



Kasachstan, das an Russland und China grenzt, rief das von Russland dominierte Militärbündnis OVKS zu Hilfe. Russland schickte daraufhin „Friedenstruppen“.